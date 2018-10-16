Denizli Basket Kepez maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizli Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 19 Ekim Cuma Günü saat 17.30’da PAÜ Spor Yerleşkesi’nde Kepez Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Denizli’yi Türkiye Basketbol 2.Ligi’nde temsil edecek olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarına bir yenisini daha ekliyor. Fitness ve taktiksel antrenmanlarına hız kesmeden devam eden Denizli Basket, daha önce Antalya’da düzenlenen Kepez Cup’ta mağlup ettiği Kepez Belediyespor ile bu kez kendi evinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 19 Ekim Cuma günü saat 17.30’da PAÜ Spor Yerleşkesi’nde oynanacak.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in 2. kaptanı Aziz Can Özdemir, takım olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu, bir üst lige çıkmak için tüm güçleriyle çalışacaklarını ifade etti. Özdemir, “Sezon öncesi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hafta son hazırlık maçımızı Kepez Belediyespor ile oynayacağız. Samsun Büyükşehir Belediye Anakentspor maçı ile lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Evimizde maç kaybetmek istemiyoruz. Bu sene ligde alacağımız yer çok önemli. Lider bitirip Play-Off’lara avantajlı şekilde girip seyircimizin desteği ile bir üst lige çıkmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Bunu başaracağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.