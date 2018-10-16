DENİZLİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 15:11

Denizli Basket Kepez maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizli Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 19 Ekim Cuma Günü saat 17.30’da PAÜ Spor Yerleşkesi’nde Kepez Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.Denizli’yi Türkiye Basketbol 2.Ligi’nde temsil edecek...

Denizli Basket Kepez maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Denizli Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 19 Ekim Cuma Günü saat 17.30’da PAÜ Spor Yerleşkesi’nde Kepez Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Denizli’yi Türkiye Basketbol 2.Ligi’nde temsil edecek olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarına bir yenisini daha ekliyor. Fitness ve taktiksel antrenmanlarına hız kesmeden devam eden Denizli Basket, daha önce Antalya’da düzenlenen Kepez Cup’ta mağlup ettiği Kepez Belediyespor ile bu kez kendi evinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 19 Ekim Cuma günü saat 17.30’da PAÜ Spor Yerleşkesi’nde oynanacak.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in 2. kaptanı Aziz Can Özdemir, takım olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu, bir üst lige çıkmak için tüm güçleriyle çalışacaklarını ifade etti. Özdemir, “Sezon öncesi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hafta son hazırlık maçımızı Kepez Belediyespor ile oynayacağız. Samsun Büyükşehir Belediye Anakentspor maçı ile lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Evimizde maç kaybetmek istemiyoruz. Bu sene ligde alacağımız yer çok önemli. Lider bitirip Play-Off’lara avantajlı şekilde girip seyircimizin desteği ile bir üst lige çıkmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Bunu başaracağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku