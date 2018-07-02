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02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:39

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Tercih Danışma Hattı’ kurdu

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Merkezi Sınav Sistemi ile ilgili ‘Tercih Danışma Hattı’nı hizmete aldı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Tercih Danışma Hattı' kurdu
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Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Merkezi Sınav Sistemi ile ilgili ‘Tercih Danışma Hattı’nı hizmete aldı.

Merkezi Sınavla öğrenci alan eğitim kurumlarının tercih döneminin başlamasıyla tercih işlemlerine ilişkin her türlü soruyu etkin ve hızlı şekilde cevaplamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çağrı merkezi kuruldu. 0 258 2622353 / 111 dahili numaralı “Tercih Hattı” ile; ortaöğretim kurumlarına geçiş sürecinde öğrenci ve velilerin sınav sonrası tercih hizmetleriyle ilgili bilgilendirilmesi amacıyla RAM Müdürlüklerinden görevlendirilen 2 rehberlik öğretmeni tarafından, 3-13 Temmuz tarihleri arasında rehberlik hizmeti sunulacaktır. Kurulan “Tercih Hattı” sadece telefonla hizmet verecek olup birebir danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrenci ve veliler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 19 ilçede 70 okul ve kurumda oluşturulan “Tercih Danışmanlık Masalarından” mesai saatleri içerisinde ücretsiz yararlanabilecekleri aktarıldı.
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