Denizli kent protokolü 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı

Denizli kent protokol üyeleri yayınladıkları mesajla ile 24 Temmuz ‘Basın Bayramı’nı kutladılar.

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınlayan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, basın özgürlüğünün demokratik bir ülke olunmasında şart olduğunu vurguladı. Pamukkale Belediyesi olarak Denizli’de var olan televizyon, gazete, dergi, internet sitesi ve diğer yayın organların her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten başkan Gürlesin, “Halkımızın haber alma özgürlüğünün savunucuları ve kamuoyunun sesi olan gazetecilerin her şart altında özgür olmalarının gerekliliğinin bilincindeyiz. Toplumun bilgilendirilmesi noktasında tarafsız, ilkeli haber anlayışı içinde görevlerini yapan basın mensuplarımızın özgürce haber yapmaları demokratik ülkenin gerekliliğidir. Günümüzde her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görüyor. Kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma görevi gören basın, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri. Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geliyor. Basının önemi 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi ve sonrası yaşadığımız süreçte daha da iyi anlaşılmıştır. Basınımıza ve basın mensuplarımıza milli irade için, halka vurulmak istenen hain darbeye karşı verdikleri mücadeleden ötürü teşekkür ederiz” dedi.

“Basına her zaman büyük görevler düşmüştür”

24 Temmuz Basın bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayınlayan bir başka isim ise

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu oldu. Başkan Subaşıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyunun zamanında ve doğru bir şekilde haber almasını ve bilgilenmesini sağlayan, halkın adeta gözü, kulağı ve sesi olan basına her zaman büyük görevler düşmüştür. Basın ve yayın kuruluşlarımız, gazetecilerimiz ülkemizde ve dünyada yaşanan olayları, olup biten her şeyi doğru ve tarafsız bir şekilde halka aktarabilmek adına gecesini gündüzüne katarak, zor şartlar altında görevlerini yerine getiriyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletimiz tarafından geri püskürtülmesinde basının da rolünü hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını halka aktaran basınımız, darbecilerin bütün planlarını alt üst etti. Hem ulusal basınımız hem de yerel basınımız, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşanan olayları ve gelişmeleri halka doğru bir şekilde aktarmış ve kamuoyunu aydınlatmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Denizlili basın mensuplarımızın ve tüm basın camiamızın ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.”

“Kalem kılıçtan keskindir”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan’da yayınladığı mesaj ile 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlayan protokol üyeleri arasında yer aldı. Hakikatin bekçileri olarak nitelediği gazetecilerin, halka yön veren çok önemli bir toplumsal sorumluluğu üstlendiğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, “Kabiliyeti ve doğruluğuyla benzerleri arasında her zaman takdir toplayan kahraman basınımız, 15 Temmuz 2016 gecesi sergilediği korkusuzluğuyla, bunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Basın sektörü emek yoğun, mesai mefhumu olmayan, vefakarlık gerektiren bir iş koludur. Basın, aynı zamanda halkın gözü ve kulağıdır. Sosyal yaşamın hayati parçalarından biridir. O nedenle, basın çalışanları çok zor şartlarda bile kesintisiz sürdürdükleri, toplumsal bir görevi yerine getirirler. Eskilerin de dediği gibi kalem kılıçtan keskindir. Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016’da, millet olarak bunu en bariz şekilde bir kez daha gördük. Basınımızın güzide temsilcileri, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nızı kutlarken, her birinize başarılarla dolu bir meslek hayatının yanı sıra aileleriniz ve sevdiklerinizle geçireceğiniz sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum” ifadelerine yer verdi.