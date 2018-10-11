Denizli Müftülüğü’nden ‘Umre’ turları ile ilgili açıklama

Denizli İl Müftülüğü’nden yapılan açıklamada, 2018-2019 yılı Umre kayıtlarının 3 Ekim Çarşamba günü başladığı hatırlatılarak kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu.

Açıklamada yurt genelinde olduğu gibi Denizli ve ilçelerinde de 2018 -2019 yılı Umre kayıtlarının başladığı belirtildi. Açıklamada Umre turları ile ilgiliyse şu bilgilere yer verildi:

“Umre programları otel tip 7-14 günlük tur, yürüme mesafeli veya servisli 15 günlük tur, yürüme mesafeli veya servisli 20 günlük tur, servisli 24 günlük tur, yarıyıl tatili yürüme mesafeli veya servisli 11 günlük tur, üniversite öğrencilerine yönelik tur, Kudüs, Umre turu 16 günlük turlar olarak düzenlenmiştir. Belirtilen Konaklama türlerinden birini seçip ücretini anlaşmalı bir bankaya o tura ait kod numaralı hesaba yatırdıktan sonra Denizli İl Müftülüğümüze veya İlçe Müftülüklerimize müracaat ederek veya (hac.diyanet.gov.tr) adresinden kayıtlarını yapabileceklerdir. Ramazan ve Şevval ayına ait turlar daha sonra belirlenecektir. Umre fiyatları Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak hesaplanmaktadır.”