Denizli Valiliği ile DTO arasında Robotik Kodlama Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı

Denizli Valiliği ile Denizli Ticaret Odası (DTO) arasında Robotik Kodlama Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile 9 yaş ve üzerindeki bireylerin, robotik kodlama eğitimi alması sağlanacak.

Kodlama Eğitimi İş Birliği Protokolü, Denizli Valisi Hasan Karahan ile Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan tarafından imzalandı. Denizli Valiliği’nde düzenlenen törene, Denizli Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi Genel Sekreteri Murat Urhan, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin, DTO Genel Sekreter Yardımcısı Akay Gündoğan ile kodlama eğitimlerini verecek eğitimciler Özgür Mert, İbrahim Alt, İsmail Bilbay ve Kadir Akbaş da katıldı. Gelecekte Türkiye’deki Endüstri 4.0 ile yapay zeka uygulamalarına temel teşkil etmesi hedeflenen proje çerçevesindeki eğitimler, Denizli Ticaret Odası’nda kurulan özel bir laboratuvarda verilecek. Günde 2’şer saat olmak üzere 5 günde tamamlanacak eğitimler için 9 yaş ve üzerindekiler internet üzerinden başvuru yapılabilecek. Vali Karahan, projenin başarılı olacağına inandığını belirterek, “Denizli’nin ve Türkiye’nin geleceği açısından kodlama eğitimlerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Projemizi, genç arkadaşlarımız yürütecekler. Onlar bu işi aşk ve şevkle yapıyorlar. Kendileri zaten bu işin uzmanı. Hayırlı olsun” dedi.

“Sanayi faaliyetlerine katkımızı arttırmak için böyle bir girişimde bulunduk”

Projenin, Denizli açısından çok önemli olduğunu söyleyip, Türkiye’ye örnek olmasını temenni eden Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, “Kodlama eğitimlerinin, gelecekte ülkemizde yürütülecek Endüstri 4.0 ile yapay zeka uygulamalarına temel teşkil edecek nitelikte önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Projemiz, emek yoğunluğunu azaltacak ve teknolojinin daha ileri gitmesini sağlayacak. Denizli Ticaret Odası olarak, şehrimizdeki sanayi faaliyetlerine katkımızı arttırmak için böyle bir girişimde bulunduk. Eğitimler, ilköğretimden itibaren geniş bir kesimi kapsayacak. Projemizin hayırlı olmasını ve ilimiz sanayisine katkı sağlamasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Karahan ile DTO Başkanı Erdoğan, Robotik Kodlama Eğitimi İş Birliği Protokolü’nü imzaladı.