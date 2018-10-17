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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:40

Denizli Valiliği’nden İmar Barışı başvuru tarihi hatırlatması

Denizli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ‘İmar Barışı’nda son başvuru tarihinin 31 Ekim olduğu belirtildi.

Denizli Valiliği'nden İmar Barışı başvuru tarihi hatırlatması
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Denizli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ‘İmar Barışı’nda son başvuru tarihinin 31 Ekim olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, yasadan faydalanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları ve başvurularını son gün olan 31 Ekime kadar yapmaları istendi. Açıklamada, “3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesi kapsamında ruhsatsız ve ruhsat ekleme aykırı bir şekilde inşa edilmiş yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenleyen ve hak sahiplerinin mülkiyet sorunlarını çözen düzenlemede (İmar Barışı) vatandaşların e-devlet sistemi üzerinden kendi beyanları doğrultusunda yapacağı son başvuru tarihi 31 Ekimdir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca süre uzatımına gidilmeyeceği değerlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın yapacağı başvurularda belirtilen süreyi dikkate almaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
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