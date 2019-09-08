Denizli'yi Gezmeden Buralardan Geçmeyin

Muhteşem güzelliği ile insanları adeta büyüleyen ve doğanın bir armağanı olarak görülen denizli ağlayan kaya şelalesi özellikle doğa da olmaktan keyif alan kişiler için mutlaka görülmesi gereken bir yerdir.

1-Çivril Işıklı Gölü

Dinar ilçesinin kuzeybatısında yer almakta olan Çivril Işıklı Gölü büyük Menderes Nehri, Karanlık Dere ve Kufi Çayı ile beslenmektedir. Su kuşları için çok önemli bir yaşam alanı olan ve aynı zamanda göçmen kuşlar için bir konaklama adresi olarak da kullanılan bu muhteşem göl olağanüstü güzelliği sayesinde doğa ile baş başa kalmak isteyen kişilerin değişmez adreslerinden biri olmayı da başarmıştır.

Çivril Işıklı Gölü’nün Eşsiz Doğası

Ulaşımın kolay olması ve çevresinde birçok tesisin yer alması sebebinden dolayı gölü yakından görmek için bölgeye akın etmektedir. Özellikle birçok kuş ve ördek türüne ev sahipliği yapan ormanları ile dikkatleri çekmekte olan bölge bu özelliği ile de avcıların en uğrak adreslerinden birisidir. Sadece kanatlı hayvanlar değil aynı zamanda çevrede yer almakta olan Akdağ’dan gelmekte olan domuz veya geyikler de avcıları bu bölgeye çeken bir başka seçenektir.

Doğa İle Baş Başa

Sadece bölge halkının değil aynı zamanda çevre illerden gelen kişilerin de çok yoğun ilgi gösterdikleri Çivril Işıklı Gölü 73 kilometrekarelik alanı ile oldukça büyük ve canlı yaşamına uygun bir göldür. Ortalama derinliği 7 metre olması sebebi ile balıkçılarında ilgisini çeken bu huzur dolu göre ulaşın.

2-Denizli Ağlayan Kaya Şelalesi

Muhteşem güzelliği ile insanları adeta büyüleyen ve doğanın bir armağanı olarak görülen denizli ağlayan kaya şelalesi özellikle doğa da olmaktan keyif alan kişiler için mutlaka görülmesi gereken bir yerdir. Pamukkale veya çal ilçelerinden ulaşmanın mümkün olduğu bu doğa harikası özellikle çevresinde bulunan yürüme yolları veya restaurantlar ile insanlara çok keyifli anlar yaşatabilmektedir. Yaklaşık 30 metreden düşen suların muhteşem seslerinin duymalısınız.

Muhteşem Bir Doğa Ve Olağanüstü Bir Şelale

Şehir merkezine ortalama olarak 30 – 40 km uzaklıkta bulunan bu şelalenin bulunduğu bölgeye toplu taşıma hizmeti olmadığı için insanlar şahsi araçları ile seyahat etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu sebeple araçları olmayan kişiler her zaman içi araç kiralama hizmetleri ile güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmektedirler.

3-Beyaz Cennet Pamukkale

Dünyada eşi benzeri olmayan muhteşem bir yer olan Pamukkale özellikle dünya çapında ünlü travertenleri sebebi ile sürekli olarak dünyanın dört bir yanından turist çekmektedir. UNESCO dünya tarih mirası listesinde de yer alan bu muhteşem doğal oluşumlar insanlara ilk anda bir masal kitabından çıkıp gelmiş havası vermektedir. Denizli merkezine 19 km mesafe de bulunuyor.

Eşi Benzeri Olmayan Bir Doğal Güzellik

Buna benzer bir manzaraya dünyanın başka bir yerinde rastlayamayacaklarını bilen herkes mümkün olduğu kadar çok fotoğraf veya video çekerek unutulmaz anılar ile evlerine dönmektedirler. Doğanın insanlara bir armağanı gibi duran ve mutlaka görülmesi önerilen Pamukkale travertenleri aynı zamanda bölgeye çektiği turist sayısı ile de çok ciddi bir gelir kaynağıdır.

4-Antik Kent Laodikeia

Denizli’nin 6 kilometre uzağında yer alan ve MÖ. 3ncü yüzyılın ortalarında kurulduğu düşünülmekte olan Antik Kent Laodikeia tarih meraklılarının her dönem yoğun ilgisi ile karşılaşmaktadır. Hristiyanlığın ilk yedi kilisesinden birine de ev sahipliği yapmakta olan bu kent tarih boyunca birçok farklı medeniyete de vatan olmuştur.

Antik Kent Laodikeia İle Tarihe Yolculuk

O zamanın yaşamı hakkında ipuçları veren ve aynı zamanda çok eski dönemlerde yaşamış olan kişilerin taş oymacılığı, şehir planlaması veya yaşam alanı oluşturma konularında ne kadar ilerlemiş olduklarını ortaya koyan bu kalıntılar günümüzde de çok ciddi bir şekilde koruma altına alınmıştır.

Özellikle engebeli ve bozuk yolları sebebi ile bu duruma uygun araçların seçilmesini önermekte olan uzmanlar aynı zamanda şehrin geçmişi hakkında bilgi edinerek bölgeye gelmenin çok daha doru olacağını savunmaktadırlar. Bu alanda yapılan çalışmalardan sonra şehrin M.Ö. 3. yy.’ın ortalarında Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike adına kurulduğu anlaşılmıştır.

Tarihe Meraklı Olan Kişilerin Değişmez Adresi

Aynı zamanda bu kalıntıların o zamanlar ki anadolu’nun en büyük stadyumu, 2 tiyatrosu, 4 hamam kompleksi, 5 agorası, 5 nymphaeumu, 2 anıtsal giriş kapısı, Bouleuterionu, tapınakları, Peristylli evleri, Latrina, kiliseleri ve anıtsal caddeleri gibi yapılara sahip olduğu anlaşılmıştır.

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