Denizli’de “50 Okula 50 Laboratuvar” kampanyası

Denizli’de ‘geleceğin bilim adamlarını birlikte yetiştirelim’ sloganıyla başlatılan 50 Okula 50 Laboratuvar Kampanyası Vali Hasan Karahan tarafından hayata geçirildi.

Proje Vali Karahan, başkanlığında gerçekleştirilen basın toplantısı ile başladı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Hasan Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve Müdür Yardımcısı Hüseyin Başgün katıldı. Toplantıda konuşan Vali Karahan, projenin hedefinin okullarda öğrenci aktivitesini en üst düzeye çıkarmak olduğunu ifade etti. Projenin önemine vurgu yapan Vali Karahan, “Laboratuvar ve kütüphanesi olan okullardaki öğrencilerimiz daha başarılı olmaktadırlar. Bu yüzden eksik olan okullarımızı tamamlamak istiyoruz. Bu kampanyada bu yüzden hayata geçirildi. Denizli eğitim konusunda iyi durumda. Pek çok alandan destek geliyor. Denizlili hayırseverlerimiz bize her konuda destek olarak örnek davranış sergilemektedir. Şu anda kampanya hedefine ulaşmış durumda. Birkaç eksik var onlarda yakın zaman içerisinde tamamlanacak. Bir laboratuvarın maliyeti 45 bin TL’yi buluyor ama oradan da çocuklarımız yetişiyor. Dersi daha iyi kavrıyorlar. Eğitimcilerimizin desteğini bekliyoruz. Ortaokul ve lise okullarımız bu projelerden faydalanacak. Denizli’de eğitim daha iyi olacak buna inanıyorum. Projeye destek veren ve mesai harcayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.