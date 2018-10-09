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09 Ekim 2018 Salı 11:38

Denizli’de ‘Amatör Spor Haftası’ kutlamaları başladı

Denizli’de amatör sporlara ilgiyi artırmak için her yıl kutlanan ‘Amatör Spor Haftası’ kortej yürüyüşüyle başladı. Hafta boyunca şehrin farklı noktalarında sportif etkinlikler yapılması planlanıyor.Amatör sporlara ilgiyi artırmak...

Denizli'de ‘Amatör Spor Haftası' kutlamaları başladı
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Denizli’de amatör sporlara ilgiyi artırmak için her yıl kutlanan ‘Amatör Spor Haftası’ kortej yürüyüşüyle başladı. Hafta boyunca şehrin farklı noktalarında sportif etkinlikler yapılması planlanıyor.

Amatör sporlara ilgiyi artırmak ve dikkat çekmek için her sezon öncesi yapılan Amatör Spor Haftası kutlamaları başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Denizli ASKF koordinesinde 8-14 Ekim tarihlerinde kutlanacak haftada sportif etkinlikler yer alacak. Valilik önünden 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar sporcular ve protokol, bando eşliğinde kortej yürüyüşüne katıldı. Programa Denizli Milletvekili ve Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, daire müdürleri ve taban birliklerinin temsilcileri ile sporcular katıldı. Amatör spora gönül verenlerinde eşlik ettiği programın devamında haftanın önemine ilişkin konuşmalar, halk oyunları ve taekwondo grubunun gösterisi yer aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, hafta boyunca yapılacak etkinliklerle ilgili bilgiler vererek çıraklık olmadan usta olunamayacağı gibi amatörlük olmadan da profesyonel olmanın mümkün olmadığını söyledi. Denizli’nin sporda ki son durumunu sayısal verilerle aktaran İbanoğlu, 52 branşta 119.049 lisanslı sporcu, 331 spor kulübü, 83 milli sporcu, engelli branşlarında 32 kulüp, 707 sporcu, ulusal liglerde ise 16 takımın yarıştığını ifade ederek amatörlerin yöneticisiyle, sporcusuyla hep birlikte kocaman bir aile olduğu söyledi.
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