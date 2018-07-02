Denizli’de araç sayısı 401 bin 934’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımlandı. Buna göre Denizli’de toplam araç sayısı 401 bin 934’e ulaştığı belirtildi.

Denizli’de 2017 yılı Mayıs ayında toplam araç sayısı 381 bin 748 iken, 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında bir artış göstererek 401 bin 934’e ulaştı. Otomobil sayısı 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artışla 195 bin 47’ye ulaştı. Denizli’deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde ise 195 bin 47 adet otomobil, 6 bin 987 adet minibüs, 4 bin 14 adet otobüs, 62 bin 541 adet kamyonet, 12 bin 203 adet kamyon, 69 bin 548 adet motosiklet, 50 bin 733 adet traktör ve 861 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir. Oransal olarak en fazla artış yüzde 10 ile özel amaçlı taşıtlara gerçekleşirken adet bakımından en fazla artış ise 12 bin 66 adet ile otomobilde gerçekleşti. 2018 yılı Mayıs ayında ayrıca kentte toplam 11 bin 70 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 7 bin 611 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 958 adet ile kamyonet ve 575 adet ile motosiklet geldi.