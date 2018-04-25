Denizli’de Aşı Haftası etkinlikleri

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Aşı Haftası’nda Denizli Büyükşehir Belediyesi Halil Çarkıt Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi’nde aşılama ve aşıyla korunulabilir hastalıklar konusunda bilinci artırmak amacıyla etkinlik...

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Aşı Haftası’nda Denizli Büyükşehir Belediyesi Halil Çarkıt Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi’nde aşılama ve aşıyla korunulabilir hastalıklar konusunda bilinci artırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Vali Yardımcısı Ali Cergibozan, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op.Dr. İbrahim Emreoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytekin Polat, Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Mine Solakoğlu katıldı. Vali Yardımcısı Ali Cergibozan Halit Çarkıt Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi’ne çocuklarını aşı yaptırmaya getiren aileler ile görüşerek hastalıklardan korunmak için aşı yaptırmanın önemine vurgu yaptı ve ailelerden çocuklarının aşılarını zamanında yaptırmalarını istedi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk Dünya Aşı Haftasında aşılama konusunda sağlık personelinin duyarlılığını ve toplumda aşı konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirterek, “ Dünya Aşı Haftası’nın bu yılki teması Sağlık, Aşıyla Koruma Altında olarak belirlendi. Bu doğrultuda eksik aşılı ve aşısız 5 yaş altı çocukların tespit edilerek aşısı herhangi bir sebeple yapılamayan çocukların aşılarının tamamlanması hedeflenmektedir” dedi.