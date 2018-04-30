Denizli’de Berat Kandili huşu içerisinde geçti

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de mübarek Berat Kandili huşu içerisinde geçti. Kandil dolayısıyla camilere akın eden vatandaşlar gece geç saatlere kadar ibadet etti.

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de mübarek Berat Kandili huşu içerisinde geçti. Kandil dolayısıyla camilere akın eden vatandaşlar gece geç saatlere kadar ibadet etti.

Kentte Berat Kandili programları yatsı namazı öncesi başlarken, namaz sonrasında da devam etti. Berat Kandili’ni fırsat bilen vatandaşlar camileri doldururken, ibadetlerde çocukların ve gençlerin sayısının fazla olması dikkatlerden kaçmadı. Aile üyeleri ile birlikte camiye gelen minikler küçücük ellerini açıp kendileri ve aileleri için dua ettiler.

Berat Kandili’nin kutlandığı camilerden birisi de Külliye Camii oldu. Cami imam hatibi Ali Sürücüoğlu yatsı namazı öncesi ilahiler okuyarak, Berat Gecesi’nin faziletini cemaate anlattı. Camileri dolduran vatandaşlar sevap kapılarının açıldığı Beraat Gecesi’ni namazı kılıp, dua ederek geçirdiler.

Öte yandan, programlar kapsamında çok sayıdaki caminin çevresindeki hayır amaçlı lokma ikramı da yapıldı.