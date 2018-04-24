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24 Nisan 2018 Salı 17:25

Denizli’de Geleceğini Tüketme Projesi sergisi açıldı

Denizli Merkezefendi Rukiye Urhan Anaokulu öğrenci ve velileri tarafından çevre bilincinin aşılanması amacıyla “Geleceğini Tüketme Projesi” sergisi açıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz’un yaptığı açılışa Maarif Müfettişleri...

Denizli'de Geleceğini Tüketme Projesi sergisi açıldı
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Denizli Merkezefendi Rukiye Urhan Anaokulu öğrenci ve velileri tarafından çevre bilincinin aşılanması amacıyla “Geleceğini Tüketme Projesi” sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz’un yaptığı açılışa Maarif Müfettişleri Başkanı Erol Al, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hüseyin Başgün ve Mustafa Özevcimen, Okul Müdürü Emine Hamal, öğretmenler, öğrenciler, veliler katıldı. “Geleceğini Tüketme” adlı bir proje ile kullanım ömrünü tamamlanan elektronik atıkların insan sağlığına zarar vermemesi ve ekonomiye tekrar kazandırılması için elektronik atıkların çöpe değil e-atık kutularına atarak biriktirilmesi amaçlanıyor. İnsan ve çevre sağlığını korumaya yönelik bir adım atmak hem de kaynakların verimli kullanmak adına proje büyük önem arz ediyor. Merkezefendi Rukiye Urhan Anaokulu sürdürülebilir projeler oluşturarak doğa ve çevre bilinci yüksek nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda teknolojinin doğadaki etkilerine vurgu yapmak ve farkındalık düzeyini arttırmak için velilerde projeye dâhil edildi. “E-Atıktan Tasarımlar” konulu sergi de kullanılan e-atıkların geri dönüşüme kazandırılması için Merkezefendi Belediyesi Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Serginin ana temasını ise “Bugünden Yarının Hazırlıklarını Düşünmeyenler Gelecekte Yapraklarını Dökmüş Ağaç Gibi Kalır” oluşturdu.
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