DENİZLİ:
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09 Ekim 2018 Salı 12:24

Denizli’de ‘halk günü’ toplantısı yapıldı

Denizli Valiliği tarafından her ay gerçekleştirilen ‘halk günü’ toplantıları Vali Yardımcısı Kemal İnan başkanlığında gerçekleştirildi.Halk Toplantıları Ekim Ayı buluşması İnan başkanlığında yapıldı. Toplantıda vatandaşlar...

Denizli'de ‘halk günü' toplantısı yapıldı
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Denizli Valiliği tarafından her ay gerçekleştirilen ‘halk günü’ toplantıları Vali Yardımcısı Kemal İnan başkanlığında gerçekleştirildi.

Halk Toplantıları Ekim Ayı buluşması İnan başkanlığında yapıldı. Toplantıda vatandaşlar sorun, talep ve şikayetlerini direkt olarak Vali Yardımcısı Kemal İnan’a iletti. Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda İnan, vatandaşlarımızla tek tek görüşerek sorunları hakkında bilgi aldı. İnan, sorunlara çözüm bulunması için ilgili daire müdürlükleri ile görüşüleceğini belirtti. Toplantıda sorunlarını aktaran vatandaşlar, gerek bireysel gerekse mahallelerinde bulunan bir çok talep ve şikayetini aktarma fırsatı buldu.
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