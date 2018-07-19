DENİZLİ:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 11:44

Denizli’de haziran ayında 2 bin 29 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2018 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerine göre Denizli’de Haziran ayında 2 bin 29 konut satıldı.

Denizli'de haziran ayında 2 bin 29 konut satıldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2018 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerine göre Denizli’de Haziran ayında 2 bin 29 konut satıldı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Denizli’de konut satışları 2018 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81 oranında artarak 2 bin 29 oldu. Bu satışların bin 267’si ilk satış, 762’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Denizli’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,3 oranında artış göstererek 835 oldu. 835 ipotekli satışın 431’i ilk satış, 404’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 47 bin 648 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 39,9 olurken bu oran Denizli ili için yüzde 41,2 olarak gerçekleşti. Denizli’de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93,8 oranında artış göstererek bin 194 oldu. Bu satışların 836’sı ilk satış, 358’i ikinci el satış olarak gerçekleşti.
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