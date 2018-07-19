Denizli’de ‘İmar Barışı’ başvurusu ve tahsil edilen tutar açıklandı

Denizli Valisi Hasan Karahan, ‘İmar Barışı’ kapsamında yapılan başvuru sayısının 25 bin 201 olduğunu belirterek, bu kapsamında ayrıca 16 milyon 608 bin TL’nin de tahsil edildiğini kaydetti.

Denizli Valisi Hasan Karahan, ‘İmar Barışı’ kapsamında yapılan başvuru sayısının 25 bin 201 olduğunu belirterek, bu kapsamında ayrıca 16 milyon 608 bin TL’nin de tahsil edildiğini kaydetti.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Vali Karahan, 18 Temmuz itibari ile İmar Barışı kapsamında Denizli için toplam başvuru sayısı ve diğer işlem sayılarını açıkladı. Vali Karahan açıklamasında, “Yapı kayıt belgesi olan konut bağımsız bölüm sayısı 21 bin 568, yapı kayıt belgesi olan ticari bağımsız bölüm başvuru sayısı 2 bin 858’dir. Yapı kayıt belgesi olan tarımsal amaçlı bağımsız bölüm sayısı 773, yapı kayıt belgesi olan güneş enerjisi santral sayısı (GES) 2 olmak üzere toplam 25 bin 201 başvuru bulunmaktadır. Tahsil edilen tutar ise 16 milyon 608 bin 332 TL’dir” ifadelerine yer verdi.