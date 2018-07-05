DENİZLİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:41

Denizli’de kaybolan zihinsel engelli genç bulundu

Denizli’nin Tavas ilçesinde kaybolan 23 yaşındaki zihinsel engelli genç bulundu.Edinilen bilgilere göre, Tavas ilçesine bağlı Çağırgan Mahallesi’nde dün akşam evinden çıkan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Onur Ç., (23) isimli genç...

Denizli'de kaybolan zihinsel engelli genç bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Denizli’nin Tavas ilçesinde kaybolan 23 yaşındaki zihinsel engelli genç bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Tavas ilçesine bağlı Çağırgan Mahallesi’nde dün akşam evinden çıkan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Onur Ç., (23) isimli genç evine dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Tavas ilçesinde ve Denizli kent merkezinde aranan Çetin’in son olarak Denizli kent merkezinde görüldüğü tespit edildi. 23 yaşındaki engelli genç, vatandaşların ihbarı üzerine Adalet Mahallesi’nde bir inşaatta polis ekipleri tarafından bulundu.

Denizli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku