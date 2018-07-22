DENİZLİ:
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22 Temmuz 2018 Pazar 15:00

Denizli’de orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Denizli’nin Honaz ilçesinde meydana gelen orman yangını zamanında müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.Edinilen bilgilere göre, yangın Karateke Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Ağaçlık alandan dumanalrın...

Denizli'de orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
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Denizli’nin Honaz ilçesinde meydana gelen orman yangını zamanında müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yangın Karateke Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Ağaçlık alandan dumanalrın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir İtfaiyesine ait çok sayıda ekip sevk edildi. Arazöz ve itfaiye araçları ile birlikte havadan da helikopter vasıtası ile yangına müdahale edildi.

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangının saat 11.00 civarında dağın eteklerinde başladığını ve üst bölgelere doğru ilerlediğini ama saat 12:00 sıralarında yangının kontrol altına alındığını ifade etti. Korucu yangına, 1 yangın helikopteri, 26 ekip, 4 teknik eleman, 20 işçi, 8 arazöz ve 3 adet ilk müdahale aracıyla müdahale edildiğini belirtti. Korucu, yangını çıkış sebebiyle ilgili incelemenin devam ettiğini belirtti.
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