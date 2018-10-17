Denizli’de silah operasyonu

Denizli’nin Buldan ilçesinde polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Buldan ilçesinin 7 farklı bölgesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda...

Denizli’nin Buldan ilçesinde polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Buldan ilçesinin 7 farklı bölgesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Polis ve jandarmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı silah ve mermiler ele geçirildi.

Operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken, firari 2 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.