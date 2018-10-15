DENİZLİ:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:50

Denizli’de trafik denetimi

Denizli’de de eş zamanlı olarak yapılan ‘Türkiye trafik güvenliği denetimi’ projesi kapsamında kente 796 araç kontrol edilirken kurallara uymayan 136 sürücüye ise 86 bin 214 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli'de trafik denetimi
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Denizli’de de eş zamanlı olarak yapılan ‘Türkiye trafik güvenliği denetimi’ projesi kapsamında kente 796 araç kontrol edilirken kurallara uymayan 136 sürücüye ise 86 bin 214 TL cezai işlem uygulandı.

Denetimler kapsamında 18 araç sürücüsüne muayenesiz araç kullanmaktan, 28 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan ve 90 araç sürücüsüne de Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırı hareket etmekten işlem yapıldı. Denetimlerde toplam 136 sürücüye ise 86 bin 214 TL cezai işlem uygulandı. 14 araç, çeşitli eksiklik ve sebeplerden dolayı trafikten men edilirken ayrıca

29 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.
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