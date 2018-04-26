Denizli’de Türk Yoğun Bakım Derneği Şehir Toplantısı yapıldı

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztük’ün katılımı ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) işbirliğinde “Yoğun bakımcı gözüyle Palyatif Bakım” konularının ele alındığı ‘Türk Yoğun...

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztük’ün katılımı ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) işbirliğinde “Yoğun bakımcı gözüyle Palyatif Bakım” konularının ele alındığı ‘Türk Yoğun Bakım Derneği Şehir Toplantısı’ düzenlendi.

PAÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Berna Öztürk, PAÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Semin Fenkçi, Türk Yoğun Bakım Derneği Palyatif Bakım ve Evde Bakım Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Hülya Sungurtekin, PAÜ Hastanesi ve ilde ki diğer hastanelerin doktorları ile sağlık çalışanları katıldı.

Palyatif Bakımın Tanımı” ve “Yoğun Bakımda Palyatif Hastaya Yaklaşım” ana başlıklarında iki oturum şeklinde gerçekleştirilen toplantıda alanında uzman doktor Öğretim Üyeleri tarafından çeşitli sunumlar yapıldı.

PAÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Simay Serin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Gümüş Demirbilek ile Adnan Menderes Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalından Prof. Dr. İbrahim Kurt’un da, moderatör olarak yer aldığı toplantıda katılımcılar karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

PAÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Semin Fenkçi ise konuşmasında PAÜ Hastanesinde de bir Palyatif Bakım Merkezi açmayı istediklerini ve bu toplantı ile planladıkları Merkezin sağlam temellerini oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.