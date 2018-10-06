DENİZLİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:42

Denizlispor’da ‘bağış’ ziyaretleri devam ediyor

Denizlispor’un başlattığı ‘Şampiyonlukta Benim de Katkım Var’ isimli 1 milyon TL bağış toplanması amacı ile başlatılan proje kapsamında kulüp yöneticilerinin iş adamlarını ziyaretleri devam ediyor.Denizlispor’da bağış kampanyası...

Denizlispor'da ‘bağış' ziyaretleri devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Denizlispor’un başlattığı ‘Şampiyonlukta Benim de Katkım Var’ isimli 1 milyon TL bağış toplanması amacı ile başlatılan proje kapsamında kulüp yöneticilerinin iş adamlarını ziyaretleri devam ediyor.

Denizlispor’da bağış kampanyası sürüyor. Denizlispor’da başkan yardımcısı ve aynı zamanda AR-GE bölümünde görev yapan Yasin Özpek, ‘Şampiyonlukta benim de katkım var’ isimli projesi kapsamında birer birer işadamı ve esnafları ziyaret ediyor. Ziyaret kapsamında iş adamı Övünç Mazı’yı ziyaret eden başkan yardımcısı Özpek, buradan da mini bağışlar aldı. Kampanyaya katılanlara teşekkür eden Özpek, kulübe 1 milyon TL toplamak için yola çıktıklarını söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku