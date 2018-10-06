Denizlispor’da ‘bağış’ ziyaretleri devam ediyor

Denizlispor’un başlattığı ‘Şampiyonlukta Benim de Katkım Var’ isimli 1 milyon TL bağış toplanması amacı ile başlatılan proje kapsamında kulüp yöneticilerinin iş adamlarını ziyaretleri devam ediyor.Denizlispor’da bağış kampanyası...

Denizlispor’un başlattığı ‘Şampiyonlukta Benim de Katkım Var’ isimli 1 milyon TL bağış toplanması amacı ile başlatılan proje kapsamında kulüp yöneticilerinin iş adamlarını ziyaretleri devam ediyor.

Denizlispor’da bağış kampanyası sürüyor. Denizlispor’da başkan yardımcısı ve aynı zamanda AR-GE bölümünde görev yapan Yasin Özpek, ‘Şampiyonlukta benim de katkım var’ isimli projesi kapsamında birer birer işadamı ve esnafları ziyaret ediyor. Ziyaret kapsamında iş adamı Övünç Mazı’yı ziyaret eden başkan yardımcısı Özpek, buradan da mini bağışlar aldı. Kampanyaya katılanlara teşekkür eden Özpek, kulübe 1 milyon TL toplamak için yola çıktıklarını söyledi.