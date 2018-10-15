DTO 53 üyesiyle MAKTEK Avrasya Fuarı’na katıldı

Denizli Ticaret Odası (DTO), 1 hafta içinde 53 üyesiyle İstanbul’ da gerçekleştirilen MAKTEK Avrasya Fuarı’na katıldı.

Talep üzerine, 2 yılda bir düzenlenen ve bu sene 4.’sü yapılan MAKTEK Avrasya Fuarı’na, ilgili sektörlerde faaliyet gösteren 8. Meslek Komitesi’nden 30 DTO üyesi katıldı. 120 bin metrekarelik alandaki 14 salonda, 30 ülkeden 1000’in üzerinde firmanın yer aldığı 4. MAKTEK Avrasya Fuarı, 2 Ekim’de kapılarını açtı. Fuarda takım tezgahları, metal ve sac işleme makineleri, tutucular ve kesici takımlar, kalite kontrol ve ölçüm sistemleri, CAD/CAM, PLM yazılımları ve üretim teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren firmalar yer aldı. Denizlili iş adamlarından oluşan DTO heyeti, 70 ülkeden 60 bin ziyaretçi ile Çin, Hindistan, Almanya, Rusya, İtalya ve Tayvan başta olmak üzere çok sayıda yabancı katılımcıya İstanbul’da ev sahipliği yapan fuarda, 2 gün boyunca teknik incelemeler ile ticari girişimlerde bulundu.

“Her yıl ortalama 500 üyemiz fuarlara katılıyor”

Her yıl düzenlenen ISAF’ın yurt içindeki en önemli uluslararası fuarlardan biri olduğunu söyleyen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, kurum olarak üyelerinin gelişimine katkı sağlayacak organizasyonları önemsediklerini, o nedenle de imkanları elverdiğince bu yönde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, “Her yıl ortalama 500 üyemiz, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılıyor. Tüm dünyada üretici konumundaki ülkelerin markalarının sergilendiği, ülkemizden alım yapan ülkelerden ziyaretçilerin de takip ettiği ISAF 2018 ile MAKTEK Avrasya, bunlardan yalnızca ikisi. Uluslar arası nitelikteki bu fuarlardan, üyelerimizin edindiği izlenimler, sektörlerinin şehrimizdeki gelişimine katkı sağlayacaktır. ISAF, son yılların en hızlı büyüyen sektörlerindeki yenilikleri barındırıyordu, teknolojinin çok hızlı geliştiği günümüzde, değişimin en yoğun yaşandığı alanlara dair büyük bir organizasyon. Firmalar, en yeni ürünlerini sergilediler ve geleceğin teknolojisinin nasıl olacağının da ön sunumunu yaptılar. O bakımdan, sektörün sadece ne durumda olduğunun değil aynı zamanda geleceğinin de izlenip incelenebileceği çok önemli bir platformdu. Üyelerimiz ilgi duyduğu müddetçe, odamıza gelecek taleplere göre, fuar organizasyonlarımızı sürdürecek, gücümüzün yettiği derecede de isteyen herkesi buralara göndereceğiz. Teknik, inceleme ve iş gezilerimize, her seferinde yoğun bir ilgi oluşuyor” dedi.