DTO Başkanı Erdoğan’dan destek indirim kampanyasına

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, bağlı oldukları TOBB’un destek çıktığı, hükumetin Enflasyonla Mücadele Programı çerçevesindeki indirim kampanyasına Denizli iş dünyasının da katkı sağlamasının önemli olduğunu söyledi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, isteyenlerin DTO’nun internet sayfasında yer verilen formu, 19 Ekim Cuma günü akşamına kadar doldurabileceklerini, oda olarak bu formları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne ulaştıracaklarını açıkladı. Başkan Erdoğan, “Hükumetimizce ülke genelinde uygulamaya koyulan Enflasyonla Mücadele Programı çerçevesinde başlatılan indirim kampanyasına, üyelerimizin vereceği destek büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik, asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapılması tavsiye edildi. Bu konuda, üyelerimizin, ilgili formda belirtilen şartlara uygun olarak üretim veya ticaretini yapmakta olduğu kaç kalem ürün ya da hizmette indirim yapabileceğini, internette dolduracakları form aracılığıyla tarafımıza bildirmelerini rica ediyoruz” dedi.