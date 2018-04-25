DTO Başkanı EVTEK Fuarına katılan firmaları ziyaret etti

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 24. Uluslararası Ev Tekstili Fuarı EVTEKS’te yer alan Denizlili firmalar ile sivil toplum kuruluşlarının stantlarını ziyaret etti.

Erdoğan, Denizli’de ev tekstilinde faaliyet gösteren ve 24. EVTEKS Fuarı’nda stant açan firmaları ziyaretini organizasyonun ikinci gününde de sürdürdü. Başkan Erdoğan’a DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya da eşlik etti. Erdoğan, fuara Denizli’den 94 firmanın katıldığı hatırlatarak, fuardaki hareketliliğin firmaların temsilcilerine de yansımış olmasının kendilerini sevindirdiğini ifade etti. Firma temsilcilerinin gördükleri ilgiden geleceğe dair umutlarının arttığını söylediklerini kaydeden Başkan Erdoğan, İstanbul’daki her iki günlerini de EVTEKS’te bulunan Denizlili firmalara ayırdıklarını ve tüm stantları dolaşıp yetkililerle görüştüklerini vurguladı.

“Denizli ev tekstilinde ne derece başarılı olduğunu kanıtladı”

24. Uluslararası Ev Tekstili Fuarı EVTEKS’teki Denizlili firmaların stantlarında temsilcilerinin 2018’e özel ürettikleri, modaya yön verecek kalitede yeni ürünlerini sergilemesinin sevincine ortak olduklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirten Erdoğan, “Gittiğimiz her yerde gördük ki fuarda sergilenen 2018’e dair yeni ürünlerimiz fuara gelenlerin gözdesi. Denizli, ev tekstilinde ne derece başarılı olduğunu, EVTEKS’te de kanıtladı. Firmalarımız birbirinden güzel ve yeni ürünleriyle, ilgililerin uğrak yeri haline geldi. Hem istihdam hem de ülke ekonomisi açısından çok önemli bir organizasyon. Fuarda 140 yabancı firmanın standı vardı. Denizli olarak yoğun bir katılım sağladık ve stant anlamında ilk 3 ilin içerisinde yer aldık. Türkiye’nin kalkınması, büyümesi ve ihracatın artması için kamu ile sivil toplum kuruluşlarının beraber olduğunu bir kez daha gösterdik. Her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen Denizli, hem sektöre hem de fuara damgasını vurdu. Havlu ve bornozda, Türkiye’de birinci olmak bizi bir kez daha onurlandırdı” diye konuştu.