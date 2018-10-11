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11 Ekim 2018 Perşembe 14:21

DTO’da “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliği” anlatıldı

Denizli Ticaret Odası (DTO) ve Denizli Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğinde, “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 5 Haziran 2018’de yayımlanan yönetmelikle, taşınmaz ticaretiyle...

DTO'da 'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliği” anlatıldı
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Denizli Ticaret Odası (DTO) ve Denizli Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğinde, “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 5 Haziran 2018’de yayımlanan yönetmelikle, taşınmaz ticaretiyle iştigal edenlerin yetki belgesi almalarının zorunlu hale getirildiği ve 18 aylık bir süre tanındığı hatırlatıldı.

DTO’nun “Konut ve İşyeri Yapı Kooperatifleri ile Emlak Müşavirliği” faaliyetlerini kapsayan 13. Meslek Komitesi üyeleri ile aynı sektörde yer alan girişimcilere yönelik, “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” ile ilgili toplantı düzenlendi. DTO’nun hizmet binasında gerçekleştirilen etkinliğe, Denizli Ticaret İl Müdür Vekili Süleyman Şener Pektaş, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin, 13. Meslek Komitesi Başkanı Volkan Gürsoy ile çok sayıda emlak danışmanı katıldı.

Toplantıda konuşan Pektaş, emlak sektörünü kapsayan yeni yönetmeliğin 5 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Pektaş, “Yönetmelikle, sektörün yasal altyapıya kavuşturulması, taşınmaz ticaretinin güvenli bir ortamda yapılması, haksız rekabetin ve kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi, mesleğe itibar kazandırılması, nitelikli insan kaynağı oluşturulması ve hizmet kalitesi ile tüketici memnuniyetinin arttırılması hedeflendi. Yetki belgesi olmayanlar artık bu işi yapamayacak! O nedenle, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 5 Haziran 2018 tarihinden itibaren 18 ay içinde yetki belgesi almanız gerekiyor” dedi.

Toplantıda, Denizli Ticaret İl Müdürlüğü uzmanları da katılımcılara yönetmeliğin detaylarını aktardı.

“18 ay içinde bu şartları tamamlayarak yetki belgesi alması zorunlu”

Uzman Tevfik Hoşkan ise konuyla ilgili sunumunda, yetki belgesi verilmesinde aranan şartları sıraladı. İş yerinin, bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az 30 metrekare olması gerektiğini ve içinde idari büro ve kabul yeri ile arşiv bölümü bulunması gerektiğini aktaran Hoşkan şunları söyledi:

“Hizmetin düzenli verilmesini sağlayacak bilgisayar, yazıcı, internet vb. teknik donanımı olmalı. Bir işletmede şartları taşıyan birden fazla taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan kişi varsa, belirtilen işletme büyüklüğünün her bir kişi için yüzde 20 artırılarak uygulanması zaruri. 5 Haziran 2018’de, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, vergi ve oda kaydı bulunanlar, bulundukları işletmenin adresini değiştirmedikleri sürece, bu şartlardan muaflar. Meslek odasına kayıtlı olunması, bir başka şart. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması isteniyor. Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün 18 yaşını doldurmuş, en az lise mezunu ve iflas etmemiş olması veya iflas etmiş olsa bile itibarının yerine gelmiş olması, konkordato ilan etmemiş olması, belirli suçlardan hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması ve Seviye 5 Sorumlu Emlak Danışmanı Belgesi’ne sahip olması gerekiyor. Mevcutta taşınmaz ticaretiyle iştigal eden fakat eksikleri bulunanların, 18 ay içinde bu şartları tamamlayarak yetki belgesi alması zorunlu.”
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