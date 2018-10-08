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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:04

Eğitim Bir-Sen Denizli merkez ilçeleri kongreye gitti

Eğitim Bir-Sen Denizli merkez ilçelerinde yapılan genel kurul sonra yeni başkan ve yönetimleri belli oldu.Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Eğitim-Bir-Sen Merkezefendi ve Pamukkale ilçe yönetimi ile delege seçimleri yapıldı. Yapılan seçimlerde...

Eğitim Bir-Sen Denizli merkez ilçeleri kongreye gitti
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Eğitim Bir-Sen Denizli merkez ilçelerinde yapılan genel kurul sonra yeni başkan ve yönetimleri belli oldu.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Eğitim-Bir-Sen Merkezefendi ve Pamukkale ilçe yönetimi ile delege seçimleri yapıldı. Yapılan seçimlerde toplamda bin 804 üye oy kullandı. Merkezefendi İlçe başkanlığında Mustafa Şahin ve yönetimi geçerli 881 oyun 539’unu, Pamukkale İlçe Başkanlığında Feyzi Özmen ve yönetimi geçerli 802 oyun 474’ünü alarak güven tazeledi. Gerçekleştirilen genel kurullara katılımın yüksek olması dikkatlerden kaçmadı. Kongre sonrası güven tazeleyen Başkanlar Öselmiş ve Şahin, yeni dönemde sendikacılık faaliyetlerinin artarak devam edeceği vurgusunda bulundular.
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