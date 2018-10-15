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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:30

Eskihisar Mahallesi’nde vatandaşlar tapularına kavuştu

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin 18. madde uygulamasını tamamladığı Eskihisar Mahallesi’nde, vatandaşlara tapuları törenle teslim edildi.Merkezefendi Belediyesi’nce, Eskihisar Mahallesi’nde uzun süredir devam eden 18. madde uygulaması...

Eskihisar Mahallesi'nde vatandaşlar tapularına kavuştu
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Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin 18. madde uygulamasını tamamladığı Eskihisar Mahallesi’nde, vatandaşlara tapuları törenle teslim edildi.

Merkezefendi Belediyesi’nce, Eskihisar Mahallesi’nde uzun süredir devam eden 18. madde uygulaması çalışmaları tamamlandı. Düzenlenen törenle Eskihisar Mahalle sakinlerinin tapuları dağıtıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, törende yaptığı konuşmasında Eskihisarlı’lara hayırlı olmasını diledi. Başkan Subaşıoğlu, “Eskihisar Mahallemizin uzun süredir beklediği 18. Madde uygulamasını tamamlamış oluyoruz. Artık imar parsellerimiz var. Yapılaşma şartlarına uygun olarak ruhsatlı bina yapma imkanımız var. Eskihisarımız bugünden itibaren daha da kıymetli hale geldi. Eskihisar Mahallemize 18. maddenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlara arazi tapuları dağıtıldı.

Öte yandan, ‘İmar Yasası’nda’ 18. Madde uygulamasının ise şu olduğu öğrenildi:

“İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve resen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.”
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