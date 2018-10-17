Geleceği bilimle dokuyanlara Denizli sanayicisinden destek

Pamukkale Üniversitesi’nin (PAÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi’nin düzenlenmesinde destek sağlayan işadamları ve görev alan personelle değerlendirme toplantısı yapıldı.

PAÜ’de 4-6 Ekim tarihleri arasında 13.’sü gerçekleştirilen “21. Yüzyıl Becerileri Ve Öğretmen Yeterlikleri, Endüstri 4.0 ve Geleceğin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Fen ve Matematik Eğitimi” gibi konuların ele alındığı Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi’nin değerlendirme toplantısı yapıldı. Kongreye destek sağlayan Denizlili işadamlarına Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Kampüs içerisindeki toplantıya PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru, kongreye destek sağlayan işadamları Mehmet Tosunoğlu, Nihat Kömürcüoğlu, Hasan Tekin Ada, Sinan Kayalar ve eşi Sibel Kayalar ile akademisyenler katıldı.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından 500’ün üzerinde araştırmacının katıldığı kongrede toplamda 430 bildiri sunumu yapıldığı açıklandı.