Gençler İstanbul’a, 45 yaş üstü vatandaşlar Çanakkale’ye gitti

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ‘Haydi Gençler İstanbul’a’ projesi kapsamında 11. sınıf öğrencilerini İstanbul’a, 45 yaş üstü Merkezefendilileri de Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuğa uğurladı. Etkinlikler kapsamında aynı anda 8 otobüs yola çıktı.

Sosyal projeleriyle adından sıkça söz ettiren Merkezefendi Belediyesi’nin, Haydi Gençler İstanbul’a ve Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuk projeleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Haydi Gençler İstanbul’a projesiyle yaklaşık 2 bin öğrenci bir vizyon gezisi olan İstanbul’a gitti.

Yine 4 yıldan bu yana 16 bin 45 yaş üstü Merkezefendili, bir tarih dersi niteliğini taşıyan Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuk gezisine katıldı. Uğurlamalar devam ederken, bu kez aynı anda gençler İstanbul’a, 45 yaş üstü Merkezefendililer ise Bursa-Çanakkale’ye doğru yola çıktı. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 11. sınıf öğrencilerini İstanbul’a, 45 yaş üstü Merkezefendilileri de Bursa-Çanakkale Tarihe Yolculuğa uğurladı.

8 otobüs yola çıktı.

Etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Subaşıoğlu, “Hem İstanbul hem de Bursa-Çanakkale gezilerimizin bu yıl 4.’sünü gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin üniversite sınavı öncesi moral motivasyonları artsın, vizyonları genişlesin diye onları İstanbul’a götürüyoruz. Hem eğitim hem eğlence amaçlı gidiyorlar. 45 yaş üstü Merkezefendili vatandaşlarımızı ise Bursa ve Çanakkale’ye götürerek onlara canlı tarih dersi imkânı sunuyoruz. Bugün her iki kafileyi beraber uğurladık. Allah sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin. Hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.