DENİZLİ:
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27 Nisan 2018 Cuma 11:34

Gölete düşen 6 köpek ve 2 kaplumbağa kurtarıldı

Denizli’nin Çal ilçesinde sulama göletine düşen 6 köpek ve 2 kaplumbağa belediye görevlileri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Dürnük mevkiindeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama göletine hayvanların...

Gölete düşen 6 köpek ve 2 kaplumbağa kurtarıldı
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Denizli’nin Çal ilçesinde sulama göletine düşen 6 köpek ve 2 kaplumbağa belediye görevlileri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Dürnük mevkiindeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama göletine hayvanların düştüğü ihbarını alan belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler merdiven yardımı ile indikleri gölete düşen 6 köpek ve 2 kaplumbağayı çıkardı. Etrafı tel örgü ile kaplı olan göletin çevresindeki toprağa kazarak gölete giren hayvanların naylon örtüden kayarak suya düştükleri tahmin ediliyor. Belediye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı.
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