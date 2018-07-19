DENİZLİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:58

İŞKUR’dan Denizlili kadınlara istihdam hamlesi

Denizli’de Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), İstihdam İşbirliği Protokolü kapsamında kadınlara istihdam sağlayacak.Denizli İŞKUR, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile bir akaryakıt firması arasında imzalanmış olan “İstihdam...

İŞKUR'dan Denizlili kadınlara istihdam hamlesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Denizli’de Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), İstihdam İşbirliği Protokolü kapsamında kadınlara istihdam sağlayacak.

Denizli İŞKUR, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile bir akaryakıt firması arasında imzalanmış olan “İstihdam İşbirliği Protokolü” kapsamında yapılacak istihdam çalışmalarını başlattı. Türkiye genelinde, beş yılda beş bin kadın istihdamı gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan ‘’istihdam İşbirliği Protokolü’’ kapsamında, Denizli’deki akaryakıt istasyonları yetkililerine yönelik olarak, Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde toplantı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda, Denizli İŞKUR İl Müdürlüğü personeli İş ve Meslek Danışmanı Ramazan Sert tarafından, Denizli’de faaliyet gösteren istasyon yetkililerine milli istihdam seferberliği kapsamında yer alan istihdam teşvikleri ve İşbaşı Eğitim Programı hakkında detaylı bilgiler verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku