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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:43

Kale MYO öğrencileri Tabae Antik Kentini gezdi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kale Meslek Yüksekokulu’nda eğitime yeni başlayan öğrenciler için tanışma programı düzenlendi. Etkinlikler kapsamında öğrenciler Tabae Antik Kentini gezdi.Gün içinde, iki farklı etkinlikle gerçekleştirilen...

Kale MYO öğrencileri Tabae Antik Kentini gezdi
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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kale Meslek Yüksekokulu’nda eğitime yeni başlayan öğrenciler için tanışma programı düzenlendi. Etkinlikler kapsamında öğrenciler Tabae Antik Kentini gezdi.

Gün içinde, iki farklı etkinlikle gerçekleştirilen programın ilki, Kale MYO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programda sinevizyon gösterisi ile Pamukkale Üniversitesi’nin tanıtımı yapılırken eğitim öğretimin işleyişi ve akademik hayat hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin soruları ve talepleri de dinlendi.

İkinci etkinlikte ise öğrencilere Kale ilçesi tanıtılırken bu kapsamda, kazı çalışmaları PAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Beyazıt tarafından yürütülen Tabae Antik Kentine bir gezi düzenlendi. Bu yıl ilki gerçekleştirilip geleneksel hale getirilmesi planlanan Tabae Antik Kent Yürüyüşüne Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Kale MYO Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Kale İlçe Emniyet Amiri Murat Baştürk, ilçe protokolü, Kale MYO akademik ve idari personeli ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve şehitlerimiz için edilen duaların ardından Tabae Antik Kent Kazı Heyetinde görevli Yusuf Baştürk ve Meryem Canseven tarafından antik kent ile ilgili genel bilgi verildi.

Davul zurna eşliğinde antik kent gezilirken Cevherpaşa Camii, Tek Minareli Camii, Türk hamamı, Roma hamamı ziyaret edilerek yapılarla ilgili bilgilendirme ve tanıtım yapıldı.
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