Denizli’nin Honaz ilçesinde meydana gelen kazada, tali yoldan karayoluna çıkan otomobile kamyonet çarpması sonucu araçtan fırlayarak kamyonetin altında kalan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi Denizli-Afyonkarahisar karayolunda meydana geldi, İddiaya göre, Ömer Dabil’in (52) yönetimindeki 15 FA 876 plakalı otomobil, tali yodan karayoluna çıkarken Denizli istikametine gelen Salih Z.S. (45) idaresindeki 42 Y 5390 plakalı kamyonla çarpıştı. Otomobil sürücüsü Dabil, çarpışmanın etkisiyle camdan fırlayıp kamyonun önüne düştü. Kamyonun altında sürüklenen Dabil, parçalanarak feci şekilde can verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Dabil’in cesedi, otopsi için hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili kamyon şoförü Salih Zeki Sivri gözaltına alındı.