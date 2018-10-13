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13 Ekim 2018 Cumartesi 15:02

Kanser farkındalığı için ağaçları, bankları ve arabaları örgü ile kapladılar

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun meme Kanserinde farkındalık oluşturmak için hayata geçirdiği Bir Yumak Umut projesi Denizli Bayramyeri ve 15 Temmuz Delikli Çınar Meydanlarında ağaçlar, banklar ve arabalar,...

Kanser farkındalığı için ağaçları, bankları ve arabaları örgü ile kapladılar
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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun meme Kanserinde farkındalık oluşturmak için hayata geçirdiği Bir Yumak Umut projesi Denizli Bayramyeri ve 15 Temmuz Delikli Çınar Meydanlarında ağaçlar, banklar ve arabalar, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gönderilen 10 bini aşkın örgüyle kapatıldı.

PAÜ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DTBMYO) tarafından başlatılan Bir Yumak Umut projesi, 1-31 Ekim Meme Kanserinde Farkındalık Ayı’nda Denizli Bayramyeri ve 15 Temmuz Delikli Çınar Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle gerçekleştirildi. Farkındalık oluşturmak için hayata geçirilen proje kapsamında, meydanlarda bulunan ağaçlar, saksılar, banklar ve arabalara renkli örgü motifler giydirerek kanserde erken tanının hayat kurtaracağına dikkat çekmesi amaçlandı.

Yer almak için kanser simgesinin bulunduğu motifi örmeden önce Kanser Erken Teşhis Tarama Eğitim Merkezi’ne (KETEM) giderek kanser taraması yaptırma şartı aranan projede sosyal medyanın da desteğiyle Türkiye’nin birçok ilinden kanser simgesinin bulunduğu yaklaşık 10 bin motif kargolar ile Denizli’ye geldi.

Proje ile ülke genelinde yaklaşık 10 bin kişinin kanser taramasından geçmesini sağladığı belirtildi. Çoğu kişide bir kanser problemi olmadığı görülürken, proje sayesinde kanser olduğu öğrenenler de oldu.

Etkinliğin açılışında konuşma yapan PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, PAÜ DTBMYO El Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca’nın yürüttüğü projenin tüm Türkiye’ye mal olan bir proje halinde geldiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk ise, kanser taramasının yaygınlaşması için bu tür projelere ihtiyaçları olduğunu ve kanser taraması olmayan bir tek kadın kalmayana kadar çalışmalarının devam edeceğini aktardı.
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