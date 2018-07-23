DENİZLİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:54

Kazada ölen kız çocuğu toprağa verildi

Aydın’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Hülya Açıkkol, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde toprağa verildi.Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yaşanan kazada yaşamını yitiren Hülya Açıkkol için Acıpayam ilçesi...

Kazada ölen kız çocuğu toprağa verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Aydın’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Hülya Açıkkol, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde toprağa verildi.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yaşanan kazada yaşamını yitiren Hülya Açıkkol için Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından 15 yaşındaki Açıkkol, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine aile yakınları ve Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan da katıldı.

Açıkkol’un yaz tatilini geçirmek için Kuyucak’a gittiği öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku