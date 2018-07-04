Memur- Sen Denizli’den ‘çocuk istismarı’ ile ilgili açıklama

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Denizli Şube Başkanı Kazım Tefçi son günlerde yurt genelinde yaşanan çocuk kaçırılmalarına ve öldürülmeleri olaylarına tepki göstererek, “İstismara uğrayan veya katledilen çocuk vakaları ülkenin mutlaka çözmesi gereken sorunlardan birisi” dedi.

Tefçi konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de son günlerde çocuklarla ilgili kayıp, istismar ve katledilme haberlerini büyük kaygı ile takip ettiklerini vurguladı. İstismara uğrayan veya katledilen çocuk vakalarının ülkenin mutlaka çözmesi gereken temel meselelerinden birisi olduğuna dikkat çeken Tefçi açıklamasına şöyle devam etti:

"Maalesef, mesele sadece iki çocuğumuzun katledilmesiyle sınırlı değil. 2017 yılında 387 çocuk cinsel istismara uğradı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2008-2016 yılları arasında 104 bin 531 çocuk için kayıp başvurusu yapıldı. 2016 yılında 11 bin 691 çocuk kayıp olarak bildirildi. Kayıp bildirimi yapılan çocukların maalesef yüzde biri bulunamıyor. Bu menfur olaylar ile yeniden çocukların korunması için acil yasal düzenlemeler yapılması üzerine birçok tartışma yapılıyor. İlk olarak adi ve vahşi katillere hak ettikleri ceza verilmeli. Sonrasında mesele sadece ceza boyutuyla bırakılmadan bu tür vahşetleri ortaya çıkaran etmenler hassas bir şekilde analiz edilmeli, caydırıcı cezaların yanında önleyici tedbirler alınmalı, çocukları koruma konusunda bütünlük arz eden bir tarzda eğitim, hukuk ve sosyal boyutlarıyla konu bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır. Memur-Sen olarak yarınımıza umut olan çocuklarımızın korunması için her türlü çabanın bir parçası olduğumuzu bir kez daha deklare ediyor ve bu olayların bir daha yaşanmaması için önleyici tedbirlerin etkin bir şekilde geliştirileceğine inanıyoruz. Bu vesile ile bu menfur olayı kınıyor, evlatlarımızın kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, ayrıca yargı ve yasal düzenleme süreçlerinin yakın takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz.”