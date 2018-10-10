Merkezefendi Belediyesi bir sokağa 1 milyon TL’lik yatırım yaptı

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Selçukbey Mahallesi 515 sokakta yapılan yol çalışmalarını inceledi.

Merkezefendi Belediyesi ilçenin her mahallesinde çalışmalarını ve yatırımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Selçukbey Mahallesi 515 sokakta yol ve kavşak düzenlemesi yapıldı. Selçukbey Mahallesi’ne yapılan yatırımlar kapsamında 4 bin 400 metrekare bordür, 4 bin 857 metrekare parke, 17 bin 552 metrekare aşınma ve 18 bin 918 metrekare binder çalışması yapıldı. Toplamda 1 milyon TL’lik yatırımla yapılan çalışma ile mahallenin çehresi değişti. Başkan Subaşıoğlu Selçukbey Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Subaşıoğlu, “Şuan üzerinde bulunduğumuz yol, Adalet Mahallesi ile Selçukbey Mahallesi’ni, Mevlana Meydanı’yla Lütfi Ege Anadolu Lisesi’nin olduğu bölgeyi Ali Marım Bulvarı’nı By-Pass ederek birleştiren çok önemli bir yol. Selçukbey Mahalle sakinlerinin bizden talep etmiş oldukları çok önemli bir yoldu. Ciddi bir yatırımla Merkezefendi Belediyesi olarak geçtiğimiz birkaç gün içerisinde yolumuzu tamamladık. Geçtiğimiz dönem içerisinde Merkezefendimizin 50 mahallesinde ‘Yeni yollar yeni standartlar’ adıyla, çizgilerine, kaldırımlarına kadar bambaşka yatırımları ilçemizle buluşturmuştuk. Bugün de bunlardan bir tanesinin üzerindeyiz. Ali Marım Bulvarı’yla Mevlana Meydanı’nı birleştiren yolumuz hayırlı olsun” diye konuştu.