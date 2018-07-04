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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:05

Merkezefendi Belediyesi’nin bisiklet projeleri meyvesini vermeye başladı

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından Yenişafak ve Selçukbey Mahallelerinin tamamını kapsayacak şekilde yapılan bisiklet yollarında, çocuklar güvenli bisiklet sürmenin keyfini yaşıyor.Merkezefendi Belediyesi’nin ilçeyi bisiklet ilçesi...

Merkezefendi Belediyesi'nin bisiklet projeleri meyvesini vermeye başladı
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Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından Yenişafak ve Selçukbey Mahallelerinin tamamını kapsayacak şekilde yapılan bisiklet yollarında, çocuklar güvenli bisiklet sürmenin keyfini yaşıyor.

Merkezefendi Belediyesi’nin ilçeyi bisiklet ilçesi yapma yolundaki çalışmaları meyvesini vermeye başladı. İlçe sınırlarında okuyan 5. sınıf öğrencilerine her yıl dağıtılan 5 bin bisiklet ile Yenişafak ve Selçukbey Mahallelerini kapsayan 7,5 kilometre (km) uzunluğundaki bisiklet yolları, ilçedeki bisiklet kullanım oranlarını artırdı. Artık Merkezefendili çocuklar ve vatandaşlar hem güvenli bisiklet binmenin keyfini yaşıyor hem de sağlıklı bir yaşama pedal çeviriyorlar.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, sporun ve sporcunun dostu olduklarının altını çizerek, Merkezefendi ilçesini bisiklet ilçesi yapma yolundaki hedeflerini sürdürdüklerini söyledi. Başkan Subaşıoğlu, “Geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirmek için ilçemizde spora ve sporcuya çok önem veriyoruz. Ayrıca ilçemizi bisiklet ilçesi yapmak istediğimizi de her platformda dile getiriyoruz. Bunun için ilçemiz sınırlarında okuyan 5. sınıf öğrencilerine her yıl 5 bin bisiklet hediye ediyoruz. Ayrıca çocuklarımızın güvenli bir şekilde bisiklet binebilmeleri için bisiklet yolları yapıyoruz. Hem vatandaşlarımız hem de çocuklarımız bisiklet yollarında bisiklet biniyor. Bu çok güzel bir gelişme. Lütfen çocuklarımız bisiklet binerken kasklarını takmayı unutmasınlar. Sağlıklı bir yaşama pedal çevirsinler” diye konuştu.
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