‘Merkezefendi Okutur’ yarışmasının sınavı yapıldı

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin ilçe genelinde ‘Merkezefendi Okutur’ adıyla başlattığı kitap okuma yarışmasına katılan 40 okulda 6 bin öğrenci‘Siyer-i Nebi Peygamberimizin Hayatı’ adlı kitaptan sorumlu oldukları sınava girdi.

Merkezefendi Belediyesi eğitim alanındaki çeşitli etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda ilçe genelinde kitap okumayı teşvik etmek amacıyla kitap okuma yarışması düzenlendi. ‘Merkezefendi Okutur’ adıyla başlatılan ve ilçedeki 40 okuldan 6 bin öğrencinin katıldığı kitap okuma yarışmasının süresi sona erdi. Okuma yarışmasına katılan 40 okuldaki 5-6-7 ve 8. sınıf öğrencileri, okudukları ‘Siyer-i Nebi Peygamberimizin Hayatı’ adlı kitaptan sorumlu oldukları sınava girdi. Sınavda çocukların ismine özel optik sınav formu hazırlandı. En kısa sürede açıklanacak olan sınav sonucuna göre her okulun ilk 3’e giren adaylara ödüller verilecek.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, bir okulda sınava giren öğrencilerin kitapçıklarını dağıttı. Başkan Subaşıoğlu, “Çocuklarımıza kitap okumayı sevdirmeli ve alıştırmalıyız. Bu amaçla biz de Merkezefendi Belediyesi olarak bir yarışma düzenledik. Süremiz doldu. Yarışmamıza katılan öğrenciler şimdi sınava girdi. Bizde onların sınav heyecanına ortak olduk. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.