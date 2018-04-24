DENİZLİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 14:17

Merkezefendi sağlık için “Bahar’da” yürüyecek

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, bu yıl 4. düzenlenecek olan ‘Merkezefendi Sağlık İçin Bahar’da Yürüyor’ etkinliğinin 29 Nisan’da gerçekleştirileceğini kaydederek ayrıca yürüyüş sonunda 600 kilogram yakın mesir macunu saçılacağını belirtti.

Merkezefendi sağlık için 'Bahar'da” yürüyecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, bu yıl 4. düzenlenecek olan ‘Merkezefendi Sağlık İçin Bahar’da Yürüyor’ etkinliğinin 29 Nisan’da gerçekleştirileceğini kaydederek ayrıca yürüyüş sonunda 600 kilogram yakın mesir macunu saçılacağını belirtti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 4 yıldır yapılan ve geleneksel hale gelen bahar yürüyüşü ile ilgili bir basın toplantısı düzenlediğini aktardı. Bin 700 metrelik yürüyüşün Yenişehir’den başlayacağını vurgulayan Başkan Subaşıoğlu, ayrıca yürüyüşte 40 bine yakın fesleğen dağıtılacağını ve mesir macunu saçımının da yapılacağını vurguladı. Başkan Subaşıoğlu, “29 Nisan Pazar günü saat 13.00’da Yenişehir Yürüyüş yolunda Merkezefendi Belediyesi olarak 4. düzenleyeceğimiz ‘Merkezefendi Sağlık İçin Bahar’da Yürüyor’ etkinliğimizi tüm Merkezefendileri ve Denizlileri bekliyoruz. Bu sene yürüyüşümüz ile ilgili bir farklılığımız olacak. Hem Tıp Günü’nü hem de bahar yürüyüşünü aynı gün yapacağız. Bu seneki farklılıklardan birisi de bilindiği gibi Tıp Günü’nü Zeytinburnu Belediyesi ile yaptığımız için onlarında katkıları ile 40 bin adet fesleğen dağıtımı gerçekleştirilecek. Sağlık ve spor denildiği zaman fesleğen ve ona benzer bitkilerin en iyi ödül olduğunu düşünüyoruz. Onunla birlikte yaklaşık 6 bin adet kantaron yağı vatandaşlara hediye edilecek. Yürüyüş bin 700 metre sürecek, yürüyüş sonunda Tıp Günü etkinlikleri kapsamında yolun sonunda mesir macunu saçılacak. Geçen sene 360 kilogram mesir macunu saçılmıştı. Bu sene 600 kilogram mesir macu saçarak yürüyüşümüzü sonlandıracağız” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku