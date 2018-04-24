Merkezefendi sağlık için “Bahar’da” yürüyecek

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, bu yıl 4. düzenlenecek olan ‘Merkezefendi Sağlık İçin Bahar’da Yürüyor’ etkinliğinin 29 Nisan’da gerçekleştirileceğini kaydederek ayrıca yürüyüş sonunda 600 kilogram yakın mesir macunu saçılacağını belirtti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 4 yıldır yapılan ve geleneksel hale gelen bahar yürüyüşü ile ilgili bir basın toplantısı düzenlediğini aktardı. Bin 700 metrelik yürüyüşün Yenişehir’den başlayacağını vurgulayan Başkan Subaşıoğlu, ayrıca yürüyüşte 40 bine yakın fesleğen dağıtılacağını ve mesir macunu saçımının da yapılacağını vurguladı. Başkan Subaşıoğlu, “29 Nisan Pazar günü saat 13.00’da Yenişehir Yürüyüş yolunda Merkezefendi Belediyesi olarak 4. düzenleyeceğimiz ‘Merkezefendi Sağlık İçin Bahar’da Yürüyor’ etkinliğimizi tüm Merkezefendileri ve Denizlileri bekliyoruz. Bu sene yürüyüşümüz ile ilgili bir farklılığımız olacak. Hem Tıp Günü’nü hem de bahar yürüyüşünü aynı gün yapacağız. Bu seneki farklılıklardan birisi de bilindiği gibi Tıp Günü’nü Zeytinburnu Belediyesi ile yaptığımız için onlarında katkıları ile 40 bin adet fesleğen dağıtımı gerçekleştirilecek. Sağlık ve spor denildiği zaman fesleğen ve ona benzer bitkilerin en iyi ödül olduğunu düşünüyoruz. Onunla birlikte yaklaşık 6 bin adet kantaron yağı vatandaşlara hediye edilecek. Yürüyüş bin 700 metre sürecek, yürüyüş sonunda Tıp Günü etkinlikleri kapsamında yolun sonunda mesir macunu saçılacak. Geçen sene 360 kilogram mesir macunu saçılmıştı. Bu sene 600 kilogram mesir macu saçarak yürüyüşümüzü sonlandıracağız” diye konuştu.