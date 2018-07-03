DENİZLİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 16:44

Merkezefendi’de halk oyunları kursları başlıyor

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi bünyesinde ücretsiz olarak verilecek halk oyunları kursunun kayıtları başladı. Denizli yöresinin oyunlarını içinde barındıran kurs, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda deneyimli eğitmenlerden tarafından...

Merkezefendi'de halk oyunları kursları başlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi bünyesinde ücretsiz olarak verilecek halk oyunları kursunun kayıtları başladı. Denizli yöresinin oyunlarını içinde barındıran kurs, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda deneyimli eğitmenlerden tarafından verilecek.

Merkezefendi Belediyesi’nin ücretsiz olarak Merkezefendililere sunacağı halk oyunları kursunun kayıtları başladı. Halk oyunları kursu Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda hafta içi Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 13.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Merkezefendililere, Harmandalı, Kerimoğlu, Al Yazmam, Cemilem, Tavas Zeybeği ve Denizli yöresine ait birçok halk oyunlarını öğrenme imkânı sunulacak. Halk oyunları kursuna kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 0554 979 8676 numaralı hattı arayarak kayıt olabilecekler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku