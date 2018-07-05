Merkezefendi’de ‘Sizi Dinliyoruz’ buluşmaları bu ayda yapılacak

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sizi Dinliyoruz’ buluşmaları 7 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00 ile 13.00 arasında belediye binasında gerçekleştirilecek.Merkezefendi Belediyesi tarafından her ayın ilk Cumartesi...

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sizi Dinliyoruz’ buluşmaları 7 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00 ile 13.00 arasında belediye binasında gerçekleştirilecek.

Merkezefendi Belediyesi tarafından her ayın ilk Cumartesi günü ‘Sizi Dinliyoruz’ sloganıyla gerçekleştirilen vatandaş buluşmaları Temmuz ayında da devam edecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, vatandaşlar ile belediye hizmet binasında bir araya gelecek. Merkezefendili vatandaşların talep ve önerilerini Başkan Subaşıoğlu’na yüz yüze aktarabileceği ‘Sizi Dinliyoruz’ buluşmaları 7 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00 ile 13.00 arasında yapılacak.