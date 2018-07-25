Merkezefendi’de ücretsiz halk oyunları kursu devam ediyor

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz halk oyunları kursuna ilçe sakinleri yoğun ilgi gösteriyor.

Merkezefendi Belediyesi’nin sosyal projeleri sürüyor. Bu çerçevede ücretsiz olarak sunulan halk oyunları kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Hafta içi Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri, saat 14.00 ile 17.00 arasında Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen halk oyunları kursunda yaklaşık 100 kursiyer eğitim alıyor. Merkezefendililer’in haftanın üç günü katıldığı kursta Harmandalı, Cemilem, Kerimoğlu, Tavas Zeybeği ve Denizli yöresine ait birçok halk oyunları eğitimi veriliyor. Deneyimli hocalar tarafından verilen kurslarda vatandaşlar hem halk oyunlarını öğreniyor hem de keyifli anlar geçiriyor.