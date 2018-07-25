DENİZLİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 19:00

Merkezefendi’de ücretsiz halk oyunları kursu devam ediyor

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz halk oyunları kursuna ilçe sakinleri yoğun ilgi gösteriyor.Merkezefendi Belediyesi’nin sosyal projeleri sürüyor. Bu çerçevede ücretsiz olarak sunulan halk oyunları kursuna vatandaşlar...

Merkezefendi'de ücretsiz halk oyunları kursu devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz halk oyunları kursuna ilçe sakinleri yoğun ilgi gösteriyor.

Merkezefendi Belediyesi’nin sosyal projeleri sürüyor. Bu çerçevede ücretsiz olarak sunulan halk oyunları kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Hafta içi Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri, saat 14.00 ile 17.00 arasında Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen halk oyunları kursunda yaklaşık 100 kursiyer eğitim alıyor. Merkezefendililer’in haftanın üç günü katıldığı kursta Harmandalı, Cemilem, Kerimoğlu, Tavas Zeybeği ve Denizli yöresine ait birçok halk oyunları eğitimi veriliyor. Deneyimli hocalar tarafından verilen kurslarda vatandaşlar hem halk oyunlarını öğreniyor hem de keyifli anlar geçiriyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku