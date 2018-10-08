Merkezefendili gençler İstanbul’u gezecek

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin 11. sınıflara yönelik gerçekleştirdiği vizyon projelerden biri olan ‘Haydi Gençler İstanbul’a’ gezisi, bu yılda kaldığı yerden devam ediyor. 2018 yılında 5 bin öğrenci İstanbul ile buluşacak.Merkezefendi...

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin 11. sınıflara yönelik gerçekleştirdiği vizyon projelerden biri olan ‘Haydi Gençler İstanbul’a’ gezisi, bu yılda kaldığı yerden devam ediyor. 2018 yılında 5 bin öğrenci İstanbul ile buluşacak.

Merkezefendi Belediyesi, bu yıl 4. düzenlediği ‘Haydi Gençler İstanbul’a projesi kapsamında ilçe sınırları içerisinde okuyan 11.sınıf öğrencilerini yarın akşam İstanbul’a götürecek. Merkezefendili öğrenciler düzenlenen gezide hem üniversite tercihleri öncesi yeni bir bakış açısı kazanıyor, hem de moral buluyor. Gezi kapsamında İstanbul’da sabah ilk durak olarak Eyüp Sultan Camisi’ni ziyaret edilecek. Kahvaltı için Sultanahmet’e geçen kafile, ardından bir üniversite gezisi yapacak. Öğrenciler buradan Miniatürk müzesi ziyaret edip, ardından Panorama 1453 Müzesi’ni ve Merkezefendi Hazretleri’nin Türbesi’ni ziyaret edecekler. Boğaz turu da yapacak olan öğrenciler ayrıca Avrupa’da en iyi 10 tema park arasına giren İsfanbul’a da gezecek.

Her yıl olduğu gibi bu yılda kafileleri Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu uğurlayacak. Gençler Salı, Perşembe ve Pazar günleri yola çıkacak. İlk olarak Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi İstanbul ile buluşacak. Programla ilgili konuşan Başkan Subaşıoğlu, “Haydi Gençler İstanbul’a vizyon projemizin 4. Yılındayız. Bu yılda Merkezefendi’ deki liselerimizden toplamda 4 bin öğrencimizi İstanbul ile buluşturacağız. İstanbul, ülkemizin tarihi ve kültürü açısından çok önemli bir şehridir. Merkezefendi Belediyesi olarak eğitime her zaman vermeye devam edeceğiz. Çünkü Merkezefendimizin geleceğine önem veriyoruz” dedi.