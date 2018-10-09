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09 Ekim 2018 Salı 15:34

Merkezefendi’nin 2019 yılı bütçesi 195 milyon lira

Denizli Merkezefendi Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısının 2. birleşiminde 2019 yılı bütçesini onayladı. Buna göre belediye meclisinin aldığı kararla Merkezefendi Belediyesi’nin bütçesi 195 Milyon Lira olarak belirlendi.Merkezefendi Belediye...

Merkezefendi'nin 2019 yılı bütçesi 195 milyon lira
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Denizli Merkezefendi Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısının 2. birleşiminde 2019 yılı bütçesini onayladı. Buna göre belediye meclisinin aldığı kararla Merkezefendi Belediyesi’nin bütçesi 195 Milyon Lira olarak belirlendi.

Merkezefendi Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısının 2. birleşiminin gündeminde bulunan bütçe görüşmeleri sona erdi. Bu çerçevede Merkezefendi Belediyesi, 2019 yılı bütçesini belirledi. Alınan karar neticesinde Merkezefendi Belediyesi’nin bütçesi 195 Milyon Lira olarak oylamaya sunuldu ve kabul edildi. Alınan kararın ardından AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili ve Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri söz alarak, düşüncelerini aktardı ve temennilerini sundu.

2019 yılı bütçesi için hiçbir borçlanma ön görülmediğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yeni projeler ve yatırımların tamamen öz kaynaklardan finanse edileceğini söyleyerek bütçenin hayırlı olmasını diledi.
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