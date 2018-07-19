DENİZLİ:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 19:18

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli’nin Kale ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, Kale ilçesi Özlüce Mahallesi’nde meydana geldi. Süleyman Şipal’in (65) kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon...

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Denizli’nin Kale ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kale ilçesi Özlüce Mahallesi’nde meydana geldi. Süleyman Şipal’in (65) kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada, sürücü Şipal olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Şipal’in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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