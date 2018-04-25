DENİZLİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:58

Öğrenciler yemek festivalinde hünerlerini sergiledi

Denizli İbrahim Cengiz Özel Eğitim Meslek Lisesi Yiyecek İçecek Alanı öğrencilerinin hazırladığı yemeklerden oluşan ‘Yöresel Yemekler Festivali’ yapıldı.İbrahim Cengiz Özel Eğitim Meslek Lisesi okul bahçesinde gerçekleştirilen 2....

Öğrenciler yemek festivalinde hünerlerini sergiledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Denizli İbrahim Cengiz Özel Eğitim Meslek Lisesi Yiyecek İçecek Alanı öğrencilerinin hazırladığı yemeklerden oluşan ‘Yöresel Yemekler Festivali’ yapıldı.

İbrahim Cengiz Özel Eğitim Meslek Lisesi okul bahçesinde gerçekleştirilen 2. Yöresel Yemekler Festivali öğrencilerin, velilerin ve davetlilerin yoğun katılımıyla şenlik havasında geçti. Festivalin açılışı

İl Milli Eğitim Müdür Mahmut Oğuz tarafından yapıldı. Öğrenciler yaptıkları bir birinden güzel yemekler ile hünerlerini sergiledi. Oğuz festival açılışında yaptığı konuşmada bu tür faaliyetlerin kentin tanıtılmasına önemli katkı sunduğunu vurgulayarak, faaliyet ile ayrıca kültür güzelliklerinin yaşatılmasının da hedeflendiğini dile getirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku