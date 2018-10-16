DENİZLİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 15:01

Ornaz Vadisi’ni ilk sezonda on binlerce kişi ziyaret etti

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından baştan aşağı düzenlenerek ilçeye yeniden kazandırılan Ornaz Vadisi, yaz sezonunda on binlerce kişiyi ağırladı.Merkezefendi Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan ve baştan aşağı düzenlenerek...

Ornaz Vadisi'ni ilk sezonda on binlerce kişi ziyaret etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından baştan aşağı düzenlenerek ilçeye yeniden kazandırılan Ornaz Vadisi, yaz sezonunda on binlerce kişiyi ağırladı.

Merkezefendi Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan ve baştan aşağı düzenlenerek ilçeye kazandırılan Ornaz Vadisi, kısa sürede on binlerce kişiyi misafir etti. Doğanın en güzel renklerini taşıyan Ornaz Vadisi, giriş meydanı oturma ve dinlenme alanları, yürüyüş yolları, bisiklet ve koşu yolu, fitness alanları ATV parkuru, otopark alanları, dere kıyısında bulunan kıyı yolu, kıyı terasları gibi mekânlarıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bıraktı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yaz boyunca Ornaz Vadisi’ne yoğun ilgi gösteren Denizlililere teşekkür etti. Başkan Subaşıoğlu, “2018 yılının yaz başlangıcında açılışını gerçekleştirdiğimiz Ornaz Vadisi’ne açılışımızdan bugüne birçok hemşerimizi misafir etmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bilindiği üzere Ornaz Vadisi, ekolojik doğa parkların en güzel örneklerinden birisidir. Hemşerilerimiz yaz boyunca burada güzel vakit geçirerek, piknik yaptı, günün yorgunluğunu ve stresini attı. Vatandaşlarımız yaz sıcaklarında Ornaz Vadisi’nin serinliğinde dinlenme fırsatı buldu. Yoğun ilgi gösteren hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku