Pamukkale Belediyesi, 10 günde caddeyi kullanıma açtı

Pamukkale Belediyesi, kentin en işlek caddelerinden Barbaros’u 10 günde değiştirdi.

Pamukkale Belediyesi, tüm mahallelerdeki üstyapı çalışmalarına devam ediyor. İlçenin vizyonunu değiştiren bir çok önemli projeyi hayata geçiren Pamukkale Belediyesi, bir çok önemli caddede yaptığı çalışmalarla da dikkat çekiyor. 85 milyon liralık üst yapı hamlesi devam ederken, trafik yoğunluğunu çeken caddeler çalışmalar ayrıca gerçekleştiriliyor. Kınıklı Mahallesi’nde Bursa Caddesi ile Doğan Demircioğlu caddelerini birbirine bağlayan 1 kilometre uzunluğundaki Barbaros Caddesi, 10 gün gibi kısa bir sürede hizmete alındı. Barbaros Caddesi’nde 2 bin 200 ton sıcak asfalt ve 5 bin metrekare parke kullanılarak iki yönlü karşılıklı kaldırım çalışması yapıldı.

“Hedefimiz daha güzel bir Pamukkale”

Hedeflerinin daha da yaşanabilir, daha güzel bir Pamukkale olduğunu belirten Başkan Gürlesin, “Vatandaşımızı mağdur etmeden, ilçemize yakışır şekilde ve en önemlisi hiçbir bölgemizi ihmal etmeden şehir içiyle, kırsalıyla, turizm bölgesiyle geniş bir coğrafyada hizmet veriyoruz. Barbaros Caddesi hızla tamamlanan caddelerden biri. Sadece 10 günde buradaki değişimi halkımız hissetti. Dört yıl önceki Pamukkale ile bugünkü Pamukkale arasından çok büyük ve gözle görünür, güzel bir fark var. İlçemize yakışır yollar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Biz Pamukkale’yi daha yaşanabilir hale getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biz verilen emanetin bilincindeyiz. Halkımızın daha ferah bir ortamda yaşaması için üzerimize düşen görevi fazlasıyla yerine getirmek adına dertleniyoruz. Bundan dolayı da huzurlu ve gururluyuz” dedi.